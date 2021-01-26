Конора Макгрегора отстранили от боёв на полгода

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил 180-дневное отстранение от боёв, после того как его нокаутировал Дастин Порье. Об этом сообщает MMAJunkie.
Макгрегор отстранён из медицинских соображений. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.
Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби ранним утром 24 января мск. Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
На счету 32-летнего Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У его ровесника Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.
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