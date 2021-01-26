Кормье рассказал о впечатлениях Нурмагомедова от боя с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, какие впечатления остались у обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова от боя с Конором Макгрегором. Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Мы общались с Хабибом на «Бойцовском острове», и он сказал мне: «Когда я дрался с Конором, вообще не почувствовал, что прям «вау!», когда он бил мне по голове. Ничего особенного, и я понял, что могу смело идти на него», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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