Кокляев объяснил, зачем вернулся в бокс после нокаута от А. Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, почему согласился провести боксёрский поединок с блогером Артёмом Тарасовым, который состоится 20 февраля.
Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.
По словам Кокляева, он решил попробовать сразиться ещё раз, чтобы не жалеть потом в случае отказа.
«Понятно, что после боя с Емельяненко даже мои почитатели с сожалением на это дело смотрят, но, как сказал Владимир Епифанцев, все пытаются чему-то научить, что-то посоветовать, перенося на себя, проектируя на себя ситуацию. Человек понимает, смог ли бы он на месте Кокляева что-то сделать или не смог, смог бы он выйти на ринг с Емельяненко или нет.
Человек, который внутренне понимает, что не может, советует не выходить на ринг. Люди, которые авантюристы, которые этот отрезок «поезд вышел из пункта „А“ в пункт „Б“ пытаются прожить поинтереснее, они, конечно же, говорят «да!». Сегодня не попробуешь — завтра будешь сожалеть», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».
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