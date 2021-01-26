Кокляев объяснил, зачем вернулся в бокс после нокаута от А. Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, почему согласился провести боксёрский поединок с блогером Артёмом Тарасовым, который состоится 20 февраля.

Напомним, в ноябре 2019 года Кокляев дебютировал в боксе. Стронгмен уступил бойцу MMA Александру Емельяненко, который нокаутировал его в первом раунде. Пока это единственный его бой в единоборствах.

По словам Кокляева, он решил попробовать сразиться ещё раз, чтобы не жалеть потом в случае отказа.

«Понятно, что после боя с Емельяненко даже мои почитатели с сожалением на это дело смотрят, но, как сказал Владимир Епифанцев, все пытаются чему-то научить, что-то посоветовать, перенося на себя, проектируя на себя ситуацию. Человек понимает, смог ли бы он на месте Кокляева что-то сделать или не смог, смог бы он выйти на ринг с Емельяненко или нет.

Человек, который внутренне понимает, что не может, советует не выходить на ринг. Люди, которые авантюристы, которые этот отрезок «поезд вышел из пункта „А“ в пункт „Б“ пытаются прожить поинтереснее, они, конечно же, говорят «да!». Сегодня не попробуешь — завтра будешь сожалеть», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».