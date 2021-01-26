Заступившийся за девушек боец ММА прокомментировал приговор суда

Боец смешанного стиля Максим «Топор» Щербаков прокомментировал решение Хамовнического суда города Москвы, которые приговорил его приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении за драку с двумя мужчинами.



Как сообщалось ранее, спортсмен избил хулиганов, которые обижали девушек в магазине, сломав одному челюсть, у другого был зафиксирован ушиб мягких тканей лица.



«Да, мне действительно дали два года лишения свободы в колонии-поселении, но мы вовремя подали апелляционную жалобу. Соответственно, приговор ещё не вступил в силу. Надеюсь, мы на апелляционном заседании сможем его обжаловать. Мои интересы представляет адвокат Андрей Алёшкин. Будем, в общем, бороться за справедливость.



Ситуация банальная. Все вы знаете, что я, в принципе, достаточно спокойный человек. Мне всегда хватало эрудиции и словарного запаса, чтобы избежать подобных конфликтов. Это первая у меня такая ситуация. Наверное, поэтому так всё и произошло.



Я изначально не подготовился к судебным заседаниям. Пришёл на суд, думая, что максимум штраф будет, либо какие-то работы. Не мог представить, что за такое дают срок. Вообще прокурор требовал четыре года, но дали два в колонии-поселении. Чуть позже я расскажу, что именно было, со всеми подробностями, наверное, уже после судебного заседания.



В кратце, в магазине к девочкам-сотрудницам — я их знаю, работали вместе с ними в фитнесс-клубе – приставали двое молодых людей. Ну как молодых: за 30-ку одному, другому под 40. Два мужика, можно сказать. Недомужика. Двое взрослых. Я подошёл и попросил девочек удалиться. А им сказал, что девочек я знаю, всё в порядке. Они начали агрессировать. От них разило перегаром. Бухие были в стельку. Начали крыть меня трёхэтажным матом: «Да я твою мать… И тех и пятых…» Ну, сами знаете, как это бывает, друзья. Когда я уже стоял на кассе расплачивался. Они сказали: «Давай, петушара, мы тебя ждём на улице». Соответственно, я понимаю, их — двое, я – один. Вдруг у них оружие? Они ещё и в неадекватном состоянии. Произойти может всё, что угодно… Остальное более детально я расскажу чуть позже, когда будет назначено заседание» — сказал Щербаков в интервью YouTube-каналу Body Mania.