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Тренер Конора: Порье превзошёл лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел

Тренер Конора: Порье превзошёл лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел
Бокс/ММА / UFC 0
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Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный перед схваткой с Дастином Порье был мотивирован, как никогда.

«Могу сказать вам, что никогда не видел столь мотивированного и преданного делу Конора. Он долго и интенсивно тренировался. Год получился долгим, но уже полгода назад он превратился в тренировочный лагерь. Это больше, чем когда-либо. К примеру, поединок с Эдди Альваресом был прекрасен, он выиграл второй пояс в карьере, но тогда у него не было такого тренировочного лагеря, как сейчас. Могу сказать, положа руку на сердце, Дастин превзошёл лучшего Макгрегора, которого я когда-либо видел», — приводит слова Каваны BJ Penn.

Напомним, 24 января Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257.

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