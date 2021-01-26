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У. Нурмагомедов прибыл в США, где скоро дебютирует в Bellator

У. Нурмагомедов прибыл в США, где скоро дебютирует в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Новобранец Bellator Усман Нурмагомедов прибыл в США, где должен состояться его дебют в американском промоушене. Об этом он рассказал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

В Северную Америку Усман отправился вместе с двоюродным братом, бойцом UFC Абубакаром Нурмагомедовым, которому в скором времени также предстоит провести поединок. Об этом свидетельствует их совместное фото с проставленным геотегом — Лос-Анджелес. Позже появилось видео, как они уже проезжают по улицам Лас-Вегаса.

Напомним, ранее Усман рассказывал, что проведёт дебютный бой в Bellator 26 февраля 2021 года. Имя его соперника ещё не названо. Спортсмен является двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Последний не так давно объявил о завершении профессиональной карьеры.

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