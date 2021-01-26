Макгрегор опустился на шестое место в рейтинге UFC, Чендлер — четвёртый
Пресс-служба UFC опубликовала обновлённый рейтинг лиги после турнира UFC 257. Наиболее существенные изменения произошли в лёгком весе.
Так, бывший временный чемпион лиги Дастин Порье после победы над Конором Макгрегором вышел на первое место в рейтинге дивизиона. Ирландец после осечки потерял две позиции и опустился на шестое место. Новобранец промоушена Майкл Чендлер, который эффектно нокаутировал Дэна Хукера, сразу взошёл на четвёртое место, Хукер же опустился на восьмое.
Отметим также, что изменения коснулись и рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Его по-прежнему возглавляет Хабиб Нурмагомедов. А вот Конор Макгрегор потерял сразу две позиции и теперь замыкает топ-15.
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