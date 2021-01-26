Реванш Конора с Порье — второй по продажам PPV в истории UFC

Ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Это был первый номерной турнир года в UFC, и основной кард таких шоу можно посмотреть лишь при покупке трансляции.
По итогам UFC 257 стало ясно, что права на просмотр поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье, который стал главным событием шоу, приобрели чуть более 1,6 млн человек, сообщает MMA Fighting.
Таким образом, эта схватка стала второй в истории по количеству проданных трансляций. Первое место по-прежнему занимает поединок Хабиба Нурмагомедова с тем же Конором Макгрегором (2,4 млн). На третьем месте реванш Конора Макгрегора с Нэйтом Диасом, который состоялся в 2016 году. Тогда лиге удалось продать около 1,6 млн. трансляций.
- 26 января 2021
-
23:59
-
22:38
-
21:31
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
11:12
-
09:47
-
09:30
-
09:00
-
02:02
-
01:03
- 25 января 2021
-
23:49
-
21:55
-
20:20
-
19:15
-
17:56
-
16:44
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:19
-
13:46
-
13:09
-
12:01
-
11:43
-
11:01