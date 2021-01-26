Реванш Конора с Порье — второй по продажам PPV в истории UFC

Ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Это был первый номерной турнир года в UFC, и основной кард таких шоу можно посмотреть лишь при покупке трансляции.

По итогам UFC 257 стало ясно, что права на просмотр поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье, который стал главным событием шоу, приобрели чуть более 1,6 млн человек, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, эта схватка стала второй в истории по количеству проданных трансляций. Первое место по-прежнему занимает поединок Хабиба Нурмагомедова с тем же Конором Макгрегором (2,4 млн). На третьем месте реванш Конора Макгрегора с Нэйтом Диасом, который состоялся в 2016 году. Тогда лиге удалось продать около 1,6 млн. трансляций.