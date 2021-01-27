Сен-Пьер дал совет Макгрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился впечатлениями от поражения Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье. Канадец признался, что не ожидал такого развития событий, а также дал ирландцу совет.
«Думал, что Конор победит, но я ошибся. Был очень удивлён таким исходом. Думаю, одна из сильнейших сторон Макгрегора — постоянное давление на соперника. Всё то, что он говорит, давит на соперников, но Порье оставался очень острым и опасным. Будет интересно, как Конор справится теперь. Верю, что он вернётся после этого поражения.
Ему нужно перерождение. Конору необходимо изменить что-то в тренировочном процессе и в жизни, что, по его мнению, привело к неудаче. Неважно, так это или нет, главное, чтобы он сам в это верил. Когда я проиграл Метту Серра, я убеждал себя, что поражение пришло из-за недооценки, из-за плохого тренировочного лагеря. Возможно, это было не так. Но важно, что я в это верил и дальше выстраивал уверенность в себе. Конору нужно найти то, что по его мнению было сделано неверно", — приводит слова канадца MMAJunkie.
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