Минеев заявил, что Исмаилов официально отказался от боя с ним. Тот отреагировал
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что другой боец MMA Магомед Исмаилов официально отказался от поединка с ним. Напомним, Минеев настаивает на реванше с Исмаиловым, а тот не желает проводить поединок.
«Пост Исмаилова о заточении в комнате и всё, что было сказано для того, чтобы не выйти со мной в клетку, считаю его официальным отказом от боя.
Всем уже ясно: драться со мной по-честному он не будет. А играть в его гнусные игры я не собираюсь, и так понятно, что за мной не заржавеет.
Пусть Мага уже определится, кто он: герой индустрии единоборств или типа гангстер», — написал Минеев в своём «инстаграме».
«Я гангстер», — написал Исмаилов в комментариях.
В октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев завершился вничью.
Гаджиев объяснил, почему Исмаилов уклоняется от реванша с Минеевым
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
10:50
-
10:06
-
09:00
-
00:55
- 26 января 2021
-
23:59
-
22:38
-
21:31
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
11:12
-
09:47
-
09:30
-
09:00
-
02:02
-
01:03
- 25 января 2021
-
23:49
-
21:55
-
20:20
-
19:15
-
17:56
-
16:44
-
16:27
-
15:43
-
15:02
-
14:19
-
13:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам