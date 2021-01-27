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Минеев заявил, что Исмаилов официально отказался от боя с ним. Тот отреагировал

Минеев заявил, что Исмаилов официально отказался от боя с ним. Тот отреагировал
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил, что другой боец MMA Магомед Исмаилов официально отказался от поединка с ним. Напомним, Минеев настаивает на реванше с Исмаиловым, а тот не желает проводить поединок.

«Пост Исмаилова о заточении в комнате и всё, что было сказано для того, чтобы не выйти со мной в клетку, считаю его официальным отказом от боя.

Всем уже ясно: драться со мной по-честному он не будет. А играть в его гнусные игры я не собираюсь, и так понятно, что за мной не заржавеет.

Пусть Мага уже определится, кто он: герой индустрии единоборств или типа гангстер», — написал Минеев в своём «инстаграме».

«Я гангстер», — написал Исмаилов в комментариях.

В октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев завершился вничью.

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