Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сёстры Шевченко из UFC показали фото в бикини на пляже в Майами

Сёстры Шевченко из UFC показали фото в бикини на пляже в Майами
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Девушка — боец смешанных единоборств Антонина Шевченко, выступающая в UFC, опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном на пляже в Майами, изображены Антонина (справа) и её сестра Валентина Шевченко (слева), действующая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Антонины Шевченко.

36-летняя Антонина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2002 году. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она нокаутировала Ариану Липски. Всего на её счету 11 поединков в MMA, в которых она одержала 9 побед и потерпела 2 поражения.

32-летняя Валентина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2003 году. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она победила Дженнифер Майю. Всего на её счету 23 поединка в MMA, в которых она одержала 20 побед и потерпела 3 поражения.

Девушка — боец MMA Валери Лореда показала четыре фото в откровенном купальнике
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021