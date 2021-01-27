Сёстры Шевченко из UFC показали фото в бикини на пляже в Майами

Девушка — боец смешанных единоборств Антонина Шевченко, выступающая в UFC, опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном на пляже в Майами, изображены Антонина (справа) и её сестра Валентина Шевченко (слева), действующая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Антонины Шевченко.

36-летняя Антонина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2002 году. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она нокаутировала Ариану Липски. Всего на её счету 11 поединков в MMA, в которых она одержала 9 побед и потерпела 2 поражения.

32-летняя Валентина Шевченко дебютировала в смешанных единоборствах в 2003 году. В последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2020 года, она победила Дженнифер Майю. Всего на её счету 23 поединка в MMA, в которых она одержала 20 побед и потерпела 3 поражения.