Лиана Джоджуа: теперь я пурпурный пояс. Очень неожиданно

Российский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что получила пурпурный пояс по джиу-джитсу и прикрепила к записи соответствующие фотографии.



«Теперь я пурпурный пояс. Очень неожиданно, я очень рада. Теперь мой любимый цвет пурпур. Поздравляю свою подругу с чёрным поясом. Мария Варшавская, это было вообще ещё более неожиданно. Спасибо всем за поздравления», — написала Лиана под снимками.

Фото доступно на странице Лианы Джоджуа в «Инстаграме».

Напомним, на турнире UFC 254 Джоджуа встретилась с Мирандой Маверик. Уже в первом раунде американка нанесла Лиане серьёзную открытую травму носа. Рефери остановил схватку в перерыве. Впоследствии представительнице клуба «Ахмат» были наложены швы.