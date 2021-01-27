Победитель боя Усик — Джойс может сразиться с Фьюри или Джошуа

Победитель поединка с участием украинца Александра Усика и британца Джо Джойса может выйти на ринг с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер Адам Моралли, представляющий интересы Джойса.
«В WBO хотят, чтобы их титулы были активными, и поэтому хотят организовать бой Усика и Джойса за временный пояс, который затем может быть повышен до полноценного титула, если Фьюри или Джошуа откажется от боя с победителем встречи украинца и британца. Надеюсь, мы сможем всё организовать», — приводит слова Моралли ESPN.
По словам промоутера, бой Усик — Джойс может пройти во второй половине 2021 года.
«WBO постановила, что они должны драться через 5-6 месяцев», — добавил он.
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