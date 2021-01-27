Бывший соперник Котто и Сауля Альвареса хочет встретиться с Тимом Цзю

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Остин Траут, некогда побеждавший экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Мигеля Анхеля Котто и бившийся с Саулем Альваресом, заявил о желании встретиться с Тимом Цзю.

«Будет здорово приехать в Австралию и встретиться с Тимом Цзю. Неплохо было бы подраться и с Хорном, но вознаграждение должно быть хорошим. В прошлом я дрался с двумя австралийцами. Я сильно побил Фрэнка Лапорто, а Дэниел Доусон стал тем соперником, который донёс до меня самый тяжёлый удар справа в карьере.

Сейчас я хочу вернуться к той форме, в которой бил Мигеля Котто. Это был пик карьеры. Почти идеальной была и ночь боя с Саулем Альваресом. Это был классный поединок. Но решение отдали не в мою пользу, хотя следовало сделать именно так", — приводит слова Траута Fightnews.