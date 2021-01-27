Джейк Пол: нокаутирую Аскрена быстрее, чем Масвидаль
Известный американский YouTube-блогер Джейк Пол, пытающийся выстроить карьеру профессионального боксёра, высказался о будущем поединке с бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном. По словам Пола, он нокаутирует Аскрена быстрее, чем Хорхе Масвидаль. Напомним, последний остановил Бена за пять секунд.
«Аскрен — двукратный чемпион NCAA по борьбе. Он был чемпионом двух ММА-организацией, у него меньше поражений, чем у Конора Макгрегора. С другой стороны, я занимаюсь боксом два года, но всё равно нокаутирую его быстрее, чем это сделал Масвидаль», — приводит слова Пола BoxingScene.
Напомним, встреча Бена Аскрена и Джейка Пола запланирована на апрель 2021 года. Бен выступит в профессиональном боксе впервые в карьере.
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