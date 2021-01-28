Хабиб назвал Кормье толстым, тот предложил Нурмагомедову тирамису

По итогам 2020 года чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил от лиги награду за лучший сабмишн года, который он провёл в схватке с Джастином Гэтжи. Обладатель награды определялся путём голосования, которое лига проводила вместе с «Чемпионатом».
Нурмагомедов получал свой приз из рук бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье. Бойцы давно дружат и даже во время церемонии вручения награды не обошлись без шуток.
«Для человека, у которого есть всё», — сказал Кормье. В ответ Нурмагомедов предложил Даниэлю вести себя «профессионально». В свою очередь Кормье заявил, что именно он обучил Хабиба приёму, которым тот победил Гэтжи.
Нурмагомедов парировал и пошутил, что американец даже не знает, что такое треугольник, отметив, что его ноги слишком толстые для такой техники. Даниэль же, обсуждая возможный ужин с другом, предложил тому съесть тирамису. По мнению Тони Фергюсона, когда-то Хабиб позволил себе съесть это пирожное, что и стало причиной провальной весогонки и срыва их поединка. Именно потому Кормье вспомнил об это кондитерском изделии.
Соответствующее видео доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
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