Назван гонорар Исмаилова за возможный бой с Минеевым

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал, сколько может получить российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, если согласится провести матч-реванш с Владимиром Минеевым. Напомним, Минеев настаивает на реванше с Исмаиловым, а тот не желает проводить поединок.

«Если суммарно взять то, что Исмаилов получит за выход на бой, победу и рекламу, то я думаю, что 30 миллионов рублей – реальная сумма. Я считаю, что это самый ожидаемый бой в российских ММА.

Переговоры идут, и уже довольно долго. Это Магомед задержался с ответом. Мы реально обсуждаем его бой с Владимиром Минеевым, но у Маги, как я понимаю, есть незаконченное дело с ACA», — рассказал Мурадов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.