Корейский Зомби: я бесконтрольно ел целый месяц и набрал 20 кг

33-летний корейский боец UFC Чон Чхан Сон, более известный под прозвищем Корейский Зомби, рассказал, как на него повлияло поражение от Брайана Ортеги. Напомним, в октябре 2020 года Ортега победил Корейского Зомби единогласным решением судей на одном из турниров серии Fight Night.

«Мысли о том, что моя карьера разрушена, привели меня на самое дно. Я бесконтрольно ел целый месяц и набрал 20 килограммов. Я не помню ничего, что происходило во втором, третьем и четвёртом раундах», — приводит слова Корейского Зомби South China Morning Post.

Корейский Зомби выступает в полулёгкой весовой категории. Первый поединок в смешанных единоборствах он провёл в 2007 году. Всего на его счету 22 боя в профессиональных MMA, в которых он одержал 16 побед (в том числе шесть нокаутом) и потерпел шесть поражений.