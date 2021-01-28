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Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с Нурмагомедовым

Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что думает по поводу возможного поединка с обладателем пояса в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я был в том же положении, что и все. Я подумал, что, возможно, Хабиб вызвал бы меня для того, чтобы оказать давление на UFC, чтобы организовать бой. Но это не значит, что я согласился бы.

Все спрашивают: «О, когда это случится?» Но я никогда не говорил, что хочу этого. Это тоже зависит от моих условий. Я мог бы серьёзно подумать об этом, если бы условия были правильными с точки зрения весовой категории и прочего. Но я не собираюсь опускаться до лёгкого веса. Мне ведь уже 39 лет...» — приводит слова Сен-Пьера BJPenn.com.

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