Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, что думает по поводу возможного поединка с обладателем пояса в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я был в том же положении, что и все. Я подумал, что, возможно, Хабиб вызвал бы меня для того, чтобы оказать давление на UFC, чтобы организовать бой. Но это не значит, что я согласился бы.
Все спрашивают: «О, когда это случится?» Но я никогда не говорил, что хочу этого. Это тоже зависит от моих условий. Я мог бы серьёзно подумать об этом, если бы условия были правильными с точки зрения весовой категории и прочего. Но я не собираюсь опускаться до лёгкого веса. Мне ведь уже 39 лет...» — приводит слова Сен-Пьера BJPenn.com.
Кормье предположил, при каком условии Нурмагомедов возобновит карьеру в UFC
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
12:11
-
11:11
-
10:00
-
09:00
-
01:00
-
00:44
- 27 января 2021
-
21:59
-
20:58
-
19:26
-
18:28
-
17:18
-
15:01
-
14:02
-
13:01
-
12:00
-
11:43
-
11:41
-
10:50
-
10:06
-
09:00
-
00:55
- 26 января 2021
-
23:59
-
22:38
-
21:31
-
20:31
-
19:39
-
18:26
-
18:24
-
17:27
-
16:10
-
15:14
-
15:08
-
14:01
-
13:00
-
12:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам