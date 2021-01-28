Гэтжи оскорбил Макгрегора и пригрозил уходом из UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи заявил, что может уйти из промоушена. Американцу не понравилось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который проиграл Дастину Порье, может получить титульный бой в лёгком весе.
«Если руководство UFC выйдет и скажет, что хочет дать Конору титульный шанс, реванш с Порье, то они чёртовы идиоты. С ним постоянно обращаются по-особому, но он не воспользовался своей возможностью. Бой с Порье сделали под него, чтобы он победил. Сейчас же Конор не борется за пояс. Если он получит титульный бой, я подумаю о том, чтобы никогда не выступать в UFC. Это был бы абсурд.
Я рад, что Порье здорово сделал свою работу и отправил Конора в нокаут. Люблю смотреть, как балаболы так улетают. Конор — кусок дерьма. Здорово, что его опрокинули», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
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