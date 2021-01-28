Джо Роган сравнил Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса

Комментатор UFC Джо Роган сравнил чемпионов UFC — Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса.



«Хабиб — очень необычный человек. Величайший легковес в истории смешанных единоборств и, может быть, даже величайший боец в истории. Резюме Джона Джонса, возможно, и лучше в плане достижений, но резюме Хабиба лучше в вопросе раундов, в которых он доминировал. Кроме того Хабиб выступал в более конкурентном весе, чем Джон Джонс. Нельзя сказать, что там были более крепкие противники, но в лёгком весе гораздо больше талантов, чем в полутяжёлом.



Здесь нет никакого неуважения. Джон Джонс был бы крут в любом весе. Думаю, он бы смотрелся великолепно даже в наилегчайшей категории. Но я считаю, что если сравнивать талант парней, которых он победил в полутяжёлом весе, с парнями из лёгкого, то легковесы будут талантливее и техничнее», — сказал Джо Роган в своём подкасте.