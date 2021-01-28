Гэтжи: не уверен, что кто-то в лёгком весе способен победить Хабиба

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился мнением о российском чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове. Гэтжи отметил, что вряд ли кто-то способен сейчас победить Хабиба.



«Хабиб действительно силён. Он классно меняет позиции из партера, здорово держит удары. Я чисто попадал по нему, но ему было всё равно, я знаю, что ему было больно, но он этого не показывал. У него отличный джеб, очень эффективный, потому что он здорово меняет этим уровни. Он всегда попадает джебом в лицо, когда делает это.



Мог ли я выбрать другую тактику и драться иначе с ним? Не знаю. Но я буду работать и готовиться к следующему бою. Не уверен, что кто-то в лёгком весе способен выиграть у Хабиба, ни в UFC, ни во всём мире», — приводит слова Джастина Гэтжи ESPN.