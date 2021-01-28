Исмаилов оскорбил Минеева

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов продолжает словесную перепалку с Владимиром Минеевым через социальные сети. Так, спортсмен на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, посвящённое Минееву, на котором оскорбил его.

«Листайте влево, друзья, и появится официально очкошник», — сказал Исмаилов на видео.

Во вложении к посту после этого видео идёт фото Минеева, а далее следует ещё одно короткое видео с Исмаиловым.

«Ну и, собственно, у меня на этом всё», — сказал Магомед.

Видео также доступно на «Чемпионате».

Напомним, Исмаилов и Минеев уже бились, их схватка завершилась вничью. На сегодняшний день Минеев настаивает на второй встрече. Напомним, не так давно между бойцами произошла драка во время одного из турниров по ММА.