Оливейра рассчитывает получить бой с Порье в мае или июне 2021 года

Боец UFC Чарльз Оливейра признался, что рассчитывает получить поединок с Дастином Порье в середине года. При этом бразилец заверил, что сможет победить оппонента и стать чемпионом лиги.
«Все знают в чём я хорош. При первой возможности переведу соперника в партер. Порье очень хорош в стойке. Я могу биться в стойке на равных условиях. Но я уважаю Дастина и знаю, насколько тяжелы его удары. Как только представится шанс, переведу его в партер и одержу досрочную победу.
Если этот бой удастся организовать, то, вероятнее всего, в мае или июне. Дастин только-только выступил. Да, он не получил травм, но он не любит выступать часто, ему нужно побыть с семьёй. Так что думаю, что это будет май или июнь. Я возвращаюсь к тренировкам, работаю каждый день. Я сфокусирован и жду своего момента. В 2021 году я стану чемпионом UFC", — приводит слова Оливейры BJ Penn.
Добавим, что лига пока не оговаривала публично возможность организации схватки Порье — Оливейра. Фаворитом на поединок с Дастином считают Майкла Чендлера.
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