Оверим – о бое с Волковым: он хорош во всём. Это будет интересная битва

40-летний нидерландский боец UFC Алистар Оверим, выступающий в тяжёлой весовой категории, выразил мнение о предстоящем поединке с российским спортсменом Александром Волковым на UFC Fight Night 184.
«Волков хорош во всём. У него поставлены удары как ногами, так и руками, у него есть защита в партере, у него есть и борьба. Я считаю, что он опасен везде. У него есть досягаемость, так что это будет интересная битва. Но чувствую, что готов к ней. Мы провели хорошую работу в лагере. Это будет хороший бой», — цитирует Оверима MMAJunkie.
Напомним, схватка Волкова с Оверимом состоится 6 февраля. Бой станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. В последнем поединке в октябре 2020 года он победил Уолта Харриса. Что касается Оверима, то ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.
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