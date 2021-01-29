Стали известны гонорары Фьюри и Джошуа за бой

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат по 100 млн фунтов стерлингов (примерно по $ 137 млн) за объединительный поединок, который пройдёт не ранее июня 2021 года. Об этом сообщает Daily Mail.
«Проект контракта отправлен Бобу Аруму (промоутеру Фьюри. — Прим. «Чемпионата»), что, очевидно, хорошо. Контракт отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели вокруг этого боя.
Теперь мы ждём их комментариев, прежде чем перейдём к согласованию места проведения боя. Мы надеемся подписать что-то в течение следующих двух недель», — рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.
Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
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