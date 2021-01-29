Сергей Ковалёв впервые прокомментировал проваленные допинг-тесты

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв выступил с заявлением по ситуации с проваленными допинг-тестами. Ранее в январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста.

«Хочу заявить о том, что ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь ВАДА с 2014 года. Это моя инициатива проверяться, так как я стороннник честного спорта и чистого спорта.

Так вот, сейчас идёт расследование, каким образом запрещённый препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Обязательно вам всё расскажу, каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов расследования», — рассказал Ковалёв в видео, выложенном в его «инстаграме».

Напомним, 37-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

Ожидалось, что бой Ковалёва с Бектемиром Меликузиевым, который должен был пройти 30 января, станет первым, который поможет россиянину вернуться на путь к завоеванию титула. Планировалось, что бой с боксёром из Узбекистана состоится в Москве, однако позже появилась информация, что встречу перенесут в США.