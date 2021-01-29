Промоутер Фьюри рассказал о ситуации вокруг боя Тайсона с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал о ситуации вокруг поединка подопечного с соотечественником, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Мы увидим поединок в нынешнем году. Мы находимся на этапе, когда близки к завершению сделки и объявлению.

Есть несколько возможных мест проведения боя, но пока ничего конкретного. Очень сомневаюсь, что поединок пройдёт в Великобритании. Но контракт будет сразу на два боя», — приводит слова Уоррена ESPN.

Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.