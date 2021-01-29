Пётр Ян назвал бойца, с которым хотел бы подраться после Стерлинга

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, с кем бы ему хотелось подраться после поединка с Алджамейном Стерлингом. Напомним, бой Ян — Стерлинг возглавит кард турнира UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта мск.
По словам Яна, ему хотелось бы сразиться с бывшим чемпионом дивизиона Ти Джеем Диллашоу.
«Я бы хотел подраться с Диллашоу. У Диллашоу имя, плюс я наблюдал за ним, когда ещё сам не был в UFC, он мне импонировал как боец. Сейчас они все проснулись, пытаются высказаться в мой адрес, так как пояс у меня и им нужно о себе напоминать. И я очень хотел бы с ним подраться.
Для меня он был не то чтобы кумир, но я понимал, что парень достиг таких высот и правильно себя позиционирует: занимается семьёй, тренируется и показывает хорошие бои. Сейчас я оказался на его месте, и он ищет со мной боя», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу Дмитрия Смолякова.
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