В Федерации бокса России избрали нового главу

Исполнительный комитет Федерации бокса России единогласно утвердил на пост генерального секретаря организации Кирилла Щекутьева, ранее занимавшего должность заместителя генерального секретаря по профессиональному боксу. Он сменил на посту Умара Кремлёва, которого ранее избрали президентом Международной ассоциации бокса (АИБА).

«Я благодарен за доверие, оказанное мне высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом и боксёрским сообществом нашей страны. Моя главная задача сейчас — сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерацией в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться ещё стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта», — цитирует Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.