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Тренер Сен-Пьера указал Макгрегору на ошибку в бою с Порье

Тренер Сен-Пьера указал Макгрегору на ошибку в бою с Порье
Бокс/ММА / UFC 0
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Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, прокомментировал поражение Конора Макгрегора, которое тот потерпел в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. По словам Захаби, Макгрегор, которого нокаутировали во втором раунде, зря не вытащил изо рта капу в перерыве после первого раунда.

«После первого раунда меня удивило, что Макгрегор не сел на стул. Ещё более странно, что он не вытащил капу. Знаю, иногда бойцы не садятся, потому что они в великолепной форме, но чаще всего они не садятся, когда эмоции зашкаливают. А это нехорошо. И я уверен, что это был случай Макгрегора. Ему обязательно нужно было сесть.

Кроме того капа сокращает количество поступаемого воздуха на 10-15%. Её обязательно нужно вытаскивать, а боец должен попить воды», — сказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

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