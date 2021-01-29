Бёрнс заявил, что нокаутирует Усмана
Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс рассказал об ожиданиях от поединка с обладателем пояса Камару Усманом. Напомним, бой Усман — Бёрнс возглавит кард турнира UFC 258, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 февраля мск.
«Мне кажется, что наш поединок закончится досрочно. Я очень опасен и в состоянии нокаутировать его. Для этого у меня есть всё необходимое.
Последние две недели перед боем я буду оттачивать каждый свой навык, чтобы убедиться, что у меня всё под контролем. Я не сомневаюсь, что 13 февраля стану первым, кто нокаутирует Камару Усмана. Не могу сказать точно когда, но в течение трёх-четырех раундов я смогу его нокаутировать», — приводит слова Бёрнса TMZ.
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