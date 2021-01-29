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Тим Цзю подтвердил, что встретится с экс-претендентом на титул Хоганом

Тим Цзю подтвердил, что встретится с экс-претендентом на титул Хоганом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю подтвердил, что проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом. Об этом Цзю-младший написал на своей странице в «Твиттере».

Схватка состоится 31 марта в Австралии. Точное место встречи ещё не определено.

Напомним, что Тим Цзю предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Боуена Моргана. Всего на профессиональном ринге Цзю-младший провёл 17 встреч, победив во всех из них.

Что касается Хогана, то ирландец последний раз бился в декабре 2019 года, тогда он оспаривал титул по версии WBC с Джермаллом Чарло и проиграл американцу техническим нокаутом.

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