Тим Цзю подтвердил, что встретится с экс-претендентом на титул Хоганом
Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю подтвердил, что проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом. Об этом Цзю-младший написал на своей странице в «Твиттере».
Схватка состоится 31 марта в Австралии. Точное место встречи ещё не определено.
Напомним, что Тим Цзю предыдущий поединок провёл в декабре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Боуена Моргана. Всего на профессиональном ринге Цзю-младший провёл 17 встреч, победив во всех из них.
Что касается Хогана, то ирландец последний раз бился в декабре 2019 года, тогда он оспаривал титул по версии WBC с Джермаллом Чарло и проиграл американцу техническим нокаутом.
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