Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этой же весовой категории Билли Джо Сондерс договорились об объединительном поединке.

«Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились о поединке на май на платформе DAZN. Встреча пройдёт во втором среднем весе в США 1 или 8 мая, но прежде Саулю необходимо победить Авни Йылдырыма и обойтись без травм», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Напомним, 27 февраля Альварес планирует провести защиту звания чемпиона от посягательств турецкого боксёра Авни Йылдырыма. Источники отмечают, что, если в схватке с Авни Сауль получит хоть небольшое рассечение, дата боя с Сондерсом будет перенесена.