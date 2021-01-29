Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились о поединке
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этой же весовой категории Билли Джо Сондерс договорились об объединительном поединке.
«Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс договорились о поединке на май на платформе DAZN. Встреча пройдёт во втором среднем весе в США 1 или 8 мая, но прежде Саулю необходимо победить Авни Йылдырыма и обойтись без травм», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Напомним, 27 февраля Альварес планирует провести защиту звания чемпиона от посягательств турецкого боксёра Авни Йылдырыма. Источники отмечают, что, если в схватке с Авни Сауль получит хоть небольшое рассечение, дата боя с Сондерсом будет перенесена.
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