Следующим соперником Теофимо Лопеса может стать Хэйни

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес может провести следующий поединок с «обычным» чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Дэвином Хэйни. Об этом рассказал отец Лопеса — Теофимо-старший.
«Не думаю, что наш бой с Камбососом состоится. Дэвин, бог тебе помогает, братишка. Нам не дадут возможности вылететь в Австралию, так что тебе повезло. Скорее всего, ты получишь бой с нами в апреле. Сделаем это в апреле или мае», — сказал Лопес-старший, обращаясь к Хэйни.
Последний ответил, что тренируется ежедневно и готов к схватке, сообщает Boxingnews24.
Напомним, предполагалось, что Теофимо Лопес проведёт следующий бой с официальным претендентом на пояс по версии IBF Джорджем Камбососом в Австралии. Но из-за закрытых границ поединок, вероятнее всего, не состоится.
- 29 января 2021
-
23:46
-
22:56
-
21:25
-
20:38
-
19:37
-
18:24
-
17:23
-
16:00
-
15:05
-
13:46
-
13:01
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
08:47
-
00:31
- 28 января 2021
-
23:38
-
22:28
-
21:32
-
20:45
-
19:57
-
19:47
-
18:57
-
17:47
-
16:00
-
15:01
-
14:17
-
14:00
-
13:00
-
12:11
-
11:11
-
10:00
-
09:00
-
01:00
-
00:44