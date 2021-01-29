Следующим соперником Теофимо Лопеса может стать Хэйни

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес может провести следующий поединок с «обычным» чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Дэвином Хэйни. Об этом рассказал отец Лопеса — Теофимо-старший.

«Не думаю, что наш бой с Камбососом состоится. Дэвин, бог тебе помогает, братишка. Нам не дадут возможности вылететь в Австралию, так что тебе повезло. Скорее всего, ты получишь бой с нами в апреле. Сделаем это в апреле или мае», — сказал Лопес-старший, обращаясь к Хэйни.

Последний ответил, что тренируется ежедневно и готов к схватке, сообщает Boxingnews24.

Напомним, предполагалось, что Теофимо Лопес проведёт следующий бой с официальным претендентом на пояс по версии IBF Джорджем Камбососом в Австралии. Но из-за закрытых границ поединок, вероятнее всего, не состоится.