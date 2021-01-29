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«Старый и толстый». Пётр Ян прокомментировал поражение Макгрегора

«Старый и толстый». Пётр Ян прокомментировал поражение Макгрегора
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье, отметив, что ирландец постарел.

«Да, смотрел их поединок. На мой взгляд, Конор стал старым и толстым», — сказал Ян в интервью, размещённом на канале Fanatics View в YouTube.

Напомним, Конор Макгрегор и Дастин Порье встречались 24 января в главном событии турнира UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Конор впервые в карьере проиграл нокаутом. Кроме того, это поражение стало у него вторым в последних трёх поединках. После неудачи Макгрегор заявил, что не намерен завершать карьеру и не против ещё одной схватки с Дастином Порье.

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