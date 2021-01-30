Уайдман заразился коронавирусом, бой с Холлом перенесён
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман заразился коронавирусом, сообщает BJ Penn. В связи с этим, американец не выступит на турнире UFC 258, на котором он должен был встретиться с Юрайей Холлом. Промоушен не будет подбирать нового соперника для Холла, так как надеется провести схватку Уайдмана с Холлом немного позже.
Уайдман последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года, победив решением судей Омари Ахмедова. Благодаря этому, ему удалось прервать серию из двух поражений. Что касается Холла, он последнюю схватку провёл в октябре 2020 года, досрочно победив Андерсона Силву.
Напомним, что главным событием UFC 258 станет схватка Камару Усмана с Гилбертом Бёрнсом. Шоу пройдёт 13 февраля.
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
00:40
- 29 января 2021
-
23:46
-
22:56
-
21:25
-
20:38
-
19:37
-
18:24
-
17:23
-
16:00
-
15:05
-
13:46
-
13:01
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
08:47
-
00:31
- 28 января 2021
-
23:38
-
22:28
-
21:32
-
20:45
-
19:57
-
19:47
-
18:57
-
17:47
-
16:00
-
15:01
-
14:17
-
14:00
-
13:00
-
12:11
-
11:11
-
10:00
-
09:00
-
01:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам