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Уайдман заразился коронавирусом, бой с Холлом перенесён

Уайдман заразился коронавирусом, бой с Холлом перенесён
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман заразился коронавирусом, сообщает BJ Penn. В связи с этим, американец не выступит на турнире UFC 258, на котором он должен был встретиться с Юрайей Холлом. Промоушен не будет подбирать нового соперника для Холла, так как надеется провести схватку Уайдмана с Холлом немного позже.

Уайдман последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года, победив решением судей Омари Ахмедова. Благодаря этому, ему удалось прервать серию из двух поражений. Что касается Холла, он последнюю схватку провёл в октябре 2020 года, досрочно победив Андерсона Силву.

Напомним, что главным событием UFC 258 станет схватка Камару Усмана с Гилбертом Бёрнсом. Шоу пройдёт 13 февраля.

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