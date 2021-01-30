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Пакьяо лишён титула чемпиона мира по версии WBA Super

Пакьяо лишён титула чемпиона мира по версии WBA Super
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняло решение лишить легендарного Мэнни Пакьяо титула действующего чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает BoxingScene. 42-летний филиппинец получил статус «чемпиона в отпуске». Таким образом, в случае возвращения на ринг он в первом же бою получит право драться за звание полноценного чемпиона.

Функционеры WBA приняли такое решение в связи с длительной паузой в карьере Мэнни, в результате которой он не проводил обязательную защиту пояса. Пакьяо последний раз дрался в июле 2019 года. Он победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.

Отметим, что после такого решения кубинец Йорденис Угас, владевший поясом чемпиона WBA Regular, повышен до статуса чемпиона по версии WBA Super.

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