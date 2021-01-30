Пакьяо лишён титула чемпиона мира по версии WBA Super

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняло решение лишить легендарного Мэнни Пакьяо титула действующего чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает BoxingScene. 42-летний филиппинец получил статус «чемпиона в отпуске». Таким образом, в случае возвращения на ринг он в первом же бою получит право драться за звание полноценного чемпиона.

Функционеры WBA приняли такое решение в связи с длительной паузой в карьере Мэнни, в результате которой он не проводил обязательную защиту пояса. Пакьяо последний раз дрался в июле 2019 года. Он победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super.

Отметим, что после такого решения кубинец Йорденис Угас, владевший поясом чемпиона WBA Regular, повышен до статуса чемпиона по версии WBA Super.