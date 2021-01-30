Махачев показал совместное фото с тренировки с А. Нурмагомедовым
Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с подписчиками, на которой он запечатлён вместе с Абубакаром Нурмагомедовым.
«Абубакар хочет вернуться сильнее, чем когда-либо, и вкладывает в это много труда», — написал Махачев.
Напомним, Абубакар является двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он также выступает в UFC. В промоушене он пока провёл одну встречу. 9 ноября 2019 года на турнире UFC в Москве спортсмен досрочно проиграл Давиду Заваде. Ожидается, что следующий бой он проведёт в марте 2021 года, соперник Нурмагомедову ещё не найден. Ислам Махачев проведёт следующий поединок также в марте.
Соответствующее фото доступно на странице Махачева в «Инстаграме».
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