Махачев показал совместное фото с тренировки с А. Нурмагомедовым

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с подписчиками, на которой он запечатлён вместе с Абубакаром Нурмагомедовым.

«Абубакар хочет вернуться сильнее, чем когда-либо, и вкладывает в это много труда», — написал Махачев.

Напомним, Абубакар является двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он также выступает в UFC. В промоушене он пока провёл одну встречу. 9 ноября 2019 года на турнире UFC в Москве спортсмен досрочно проиграл Давиду Заваде. Ожидается, что следующий бой он проведёт в марте 2021 года, соперник Нурмагомедову ещё не найден. Ислам Махачев проведёт следующий поединок также в марте.

Соответствующее фото доступно на странице Махачева в «Инстаграме».