Жена Порье пообщалась с Макгрегором, после того как Дастин нокаутировал Конора. Видео

24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном событии встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Американец нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Спустя почти неделю после тех событий пресс-служба UFC на странице компании в «Инстаграме» разместила видео, на котором супруга Дастина общается с Конором уже после завершения схватки. Жена Порье зашла в раздевалку к Макгрегору и поблагодарила его за поединок, а также пожертвование в благотворительный фонд Порье. Конор в свою очередь поздравил женщину с победой Дастина и отметил, что тот провёл отличный бой. Ирландец также пообещал прибыть с визитом в Луизиану — родной штат Порье.

Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.