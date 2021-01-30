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Шлеменко: не против снова выступить на Fights Nights

Шлеменко: не против снова выступить на Fights Nights
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о своём возможном выступлении в промоушене Fight Nights.

«Я в хороших отношениях с Камилом Гаджиевым. У нас давняя история сотрудничества: я выступал на Fight Nights. Мы общались с Камилом, я не против снова выступить на Fights Nights. Но не всё в этой ситуации зависит от меня, есть и другие факторы», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, и тогда он победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.

Ранее Шлеменко поделился мыслями о признании Магомеда Исмаилова лучшим бойцом промоушена ACA в 2020 году.

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