Шлеменко: не против снова выступить на Fights Nights

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о своём возможном выступлении в промоушене Fight Nights.



«Я в хороших отношениях с Камилом Гаджиевым. У нас давняя история сотрудничества: я выступал на Fight Nights. Мы общались с Камилом, я не против снова выступить на Fights Nights. Но не всё в этой ситуации зависит от меня, есть и другие факторы», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, и тогда он победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.



Ранее Шлеменко поделился мыслями о признании Магомеда Исмаилова лучшим бойцом промоушена ACA в 2020 году.