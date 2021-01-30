Киргизский боец UFC Физиев: не думаю о чемпионском поясе, моя цель — бонусы

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев заявил, что его не интересует чемпионский пояс организации.



«Моя цель в UFC — охота и получение бонусов. Я не думаю о поясе, я думаю только о бонусах, когда нахожусь в октагоне. Если я вижу в карде турнира, в котором я участвую, такие имена, как Тони Фергюсон или Чарльз Оливейра, то я понимаю, что получить бонус будет непросто. Но я нахожу варианты одержать победу и стремлюсь сделать это ярко», — приводит слова Физиева MMAFighting.



Рафаэль Физиев дебютировал в UFC в апреле 2019 года, проиграв нокаутом Магомеду Мустафаеву. После этого он провёл ещё три поединка в UFC, получив за два последних бонусы за «выступление вечера» и «бой вечера».



Всего на счету Физиева девять побед и одно поражение в профессиональных ММА.