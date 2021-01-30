Юрайя Холл: не помню, чтобы хотел с кем-то подраться так же сильно, как с Адесаньей

Ямайский боец UFC девятый номер рейтинга в среднем весе Юрайя Холл в очередной раз заявил, что хочет провести бой с чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.
«Понимаю, что это высказывание может привести к проблемам, но считаю, что этот парень просто выбивает себе бои. Видимо, у него есть рычаги влияния. Хотя, возможно, так считаю, потому что хочу подраться с ним. Я действительно хочу этого боя. Не помню, чтобы хотел с кем-то подраться так же сильно, как с Адесаньей. На вершине не так много динамичных парней, способных побеждать. У меня это пока получается», — приводит слова Холла MMAFighting.
На турнире UFC 258, который пройдёт 13 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США), Холл встретится с 11-м номером рейтинга Крисом Вайдманом. Бойцы встречались в 2010 году. Тогда Вайдман нокаутировал ямайского бойца.
В настоящее время у Холла серия из трёх побед – над Бивоном Льюисом, Антониу Жуниором и Андерсоном Силвой.
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