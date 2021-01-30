Гарбрандт: потерял страсть к боям после завоевания чемпионского титула
Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, признался, что потерял страсть к боям после завоевания чемпионского пояса. По словам Гарбрандта, он продолжал драться без энтузиазма.
«Я был на том этапе карьеры, когда продолжал выступать без особого этому интереса. Я просто потерял страсть к боям после завоевания чемпионского титула. Я чувствовал, что продолжаю драться без особого энтузиазма. У меня не было прежней страсти.
Думаю, я сильно зациклился на завоевании чемпионского пояса, а затем я этого добился. Многие спрашивали, каково это — быть чемпионом. Но мне казалось, что это было иначе, не так, как я сам себе это представлял», — приводит слова Коди Гарбрандта BJPenn.
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