Гарбрандт: потерял страсть к боям после завоевания чемпионского титула

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, признался, что потерял страсть к боям после завоевания чемпионского пояса. По словам Гарбрандта, он продолжал драться без энтузиазма.



«Я был на том этапе карьеры, когда продолжал выступать без особого этому интереса. Я просто потерял страсть к боям после завоевания чемпионского титула. Я чувствовал, что продолжаю драться без особого энтузиазма. У меня не было прежней страсти.



Думаю, я сильно зациклился на завоевании чемпионского пояса, а затем я этого добился. Многие спрашивали, каково это — быть чемпионом. Но мне казалось, что это было иначе, не так, как я сам себе это представлял», — приводит слова Коди Гарбрандта BJPenn.

