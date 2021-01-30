Бой Мейвезера с YouTube-блогером отменён из-за коронавируса

Поединок между непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим и известным YouTube-блогером Логаном Полом был официально отменён, сообщает TMZ. Причиной этого стала пандемия коронавируса.
25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. В последнем из своих боёв, в августе 2017 года, он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.
На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном бою с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун в первом же раунде. После третьего рефери принял решение остановить поединок.
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