Дэн Иге не смог пробить пресс Фрэнсису Нганну. Видео

Камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну опубликовал в своём «инстаграме» видео, как легковес UFC Дэн Иге пытается пробить ему пресс. Несмотря на довольно сильные удары, Иге так и не удалось заставить Нганну хотя бы поморщиться.



Примечательно, что в июне Нганну уже участвовал в так называемом «бадишот челлендже», во время которого предлагается терпеть прямые удары по прессу. Тогда Нганну выдержал всего два удара.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, следующий поединок камерунский боец проведёт 27 марта на турнире UFC 260. Соперником Нганну станет чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич.



Напомним, бойцы встречались в 2018 году. Американец хорватского происхождения победил Фрэнсиса единогласным решением судей.



Последний раз Миочич появлялся в октагоне в августе 2020 года, победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона. Что касается Нганну, то он последний раз бился в мае 2020 года. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он за 19 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Это была четвёртая подряд победа Нганну.