Александр Волков показывает, как правильно есть банан. Видео

Российский тяжеловес UFC Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео, в котором он показал, как нужно есть бананы.

Если у вас не отображается видео, то посмотреть его можно на «Чемпионате».

Напомним, Александр Волков встретится с Алистаром Оверимом на турнире UFC 6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.



У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.