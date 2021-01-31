Александр Волков показывает, как правильно есть банан. Видео
Российский тяжеловес UFC Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео, в котором он показал, как нужно есть бананы.
Если у вас не отображается видео, то посмотреть его можно на «Чемпионате».
Напомним, Александр Волков встретится с Алистаром Оверимом на турнире UFC 6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.
У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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