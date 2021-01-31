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Российский боец Мусаев устроил драку с соперником после победы на турнире в Польше

Российский боец Мусаев устроил драку с соперником после победы на турнире в Польше
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев стал участником массовой драки на турнире KSW 58, который состоялся в Польше.

В андеркарде турнира Мусаев встречался со словенцем Уросом Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.

Представители команд спортсменов и официальные представители лиги принялись разнимать бойцов.

Руководство KSW пообещало разобраться с инцидентом и наказать виновных.

Причина конфликта в настоящий момент неизвестна.

Это 14-я победа Мусаева в 14 поединках в профессиональной карьере. Юришич потерпел первое поражение в двенадцати боях.

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