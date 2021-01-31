Российский боец Мусаев устроил драку с соперником после победы на турнире в Польше
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев стал участником массовой драки на турнире KSW 58, который состоялся в Польше.
В андеркарде турнира Мусаев встречался со словенцем Уросом Юришичем. Мусаев одержал победу единогласным решением судей, однако сразу после оглашения результата схватил оппонента и уронил его на настил. Между бойцами завязалась драка.
Представители команд спортсменов и официальные представители лиги принялись разнимать бойцов.
Руководство KSW пообещало разобраться с инцидентом и наказать виновных.
Причина конфликта в настоящий момент неизвестна.
Это 14-я победа Мусаева в 14 поединках в профессиональной карьере. Юришич потерпел первое поражение в двенадцати боях.
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