Гаджиев: Исмаилову предложили 10 миллионов за реванш с Минеевым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, сколько предложили бойцу ММА Магомеду Исмаилову за реванш с Владимиром Минеевым.



«Сейчас деньги становятся неким критерием оценки тебя, как профессионала: чем больше зарабатываешь, тем ты круче, и это правильно.



Думал, что Мага реально десяточку зарабатывает. Сейчас уже начинаю думать, что Амир Мурадов слишком много предложил Маге Исмаилову за бой с Минеевым.



Он ему предложил 10 миллионов плюс бонус за победу. Раз Мага получает от шести до десяти, значит, здесь он должен уже точно соглашаться», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Напомним, Исмаилов и Минеев уже бились, их схватка завершилась вничью. На сегодняшний день Минеев настаивает на второй встрече. Напомним, не так давно между бойцами произошла драка во время одного из турниров по ММА.