Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гаджиев: Исмаилову предложили 10 миллионов за реванш с Минеевым

Гаджиев: Исмаилову предложили 10 миллионов за реванш с Минеевым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, сколько предложили бойцу ММА Магомеду Исмаилову за реванш с Владимиром Минеевым.

«Сейчас деньги становятся неким критерием оценки тебя, как профессионала: чем больше зарабатываешь, тем ты круче, и это правильно.

Думал, что Мага реально десяточку зарабатывает. Сейчас уже начинаю думать, что Амир Мурадов слишком много предложил Маге Исмаилову за бой с Минеевым.

Он ему предложил 10 миллионов плюс бонус за победу. Раз Мага получает от шести до десяти, значит, здесь он должен уже точно соглашаться», — сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Напомним, Исмаилов и Минеев уже бились, их схватка завершилась вничью. На сегодняшний день Минеев настаивает на второй встрече. Напомним, не так давно между бойцами произошла драка во время одного из турниров по ММА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021