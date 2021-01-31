«Сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан». Хабиб поделился фото с Уиллом Смитом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с известным американским актёром Уиллом Смитом.



«Познакомился с легендой Голливуда Уиллом Смитом. Сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.